Inter-Napoli 1-0 | un turno di squalifica in campionato per Simeone e Barella

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha comminato una giornata diper i calciatori Giovannie Nicolò. Undi stop per il centravanti delper doppia ammonizione e unper somma di ammonizioni per il centrocampista nerazzurro. SportFace.

La direzione arbitrale di Antonio Rapuano in occasione della finale di Supercoppa Italiana dello scorso lunedì tra Napoli ed Inter non... (calciomercato)

Le Designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sta per cominciare una quattro giorni di campionato ... (sportface)

Supercoppa, in casa Napoli non c’è solo la delusione per la sconfitta contro l’Inter: altra grana per De Laurentiis, s contro con la Lega Se ... (spazionapoli)

Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - Daniele Orsato è l'arbitro designato per Lazio-Napoli , big match della 22/a giornata di Serie A, in programma domenica ... (liberoquotidiano)

Sarà Gianluca Aureliano l'arbitro di Fiorentina-Inter per la ventiduesima di campionato. Di Bello per Salernitana-Roma, Marinelli per Juventus-Empoli. Daniele Orsato di Schio arbitrerà Lazio-Napoli in ...Se nel weekend sembrava fosse tornato il sereno, con poche polemiche e diversi arbitraggi lodevoli, la prova di Rapuano nella finale di Supercoppa tra Napoli e Inter aveva riscoperchiato la pentola ...Non si placano le polemiche dopo l'arbitraggio di Antonio Rapuano nel corso della partita di Supercoppa Italiana tra il Napoli e l'Inter. L'arbitraggio di Rapuano nella finale di Supercoppa Italiana ...