Inter | contro la Fiorentina un pensiero in meno vista Juventus

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Indella garala, l’potrà giocare con uninla trasferta sul campo della. Con le ammonizioni già prese da Barella e Calhanoglu, Inzaghi non dovrà infatti preoccuparsi di eventuali diffidati e squalificati per lo sdiretto di San Siro.IN– Simone Inzaghi, fra le tante preoccupazioni a cui dovrà pensare per la trasferta di domenica dell’la, potrà quantorilassarsi dal punto didei diffidati. Gli unici due, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, hanno già ricevuto la squalifica per somma di cartellini gialli e, al momento, la voce ...