Inter | Barella e Calhanoglu cambiano il futuro di Sensi? Il punto

Una tegola in più per Simone Inzaghi , un cartellino giallo che priva l’ Inter di un altro titolare dopo Hakan Calhanoglu per la... (calciomercato)

Il trionfo in Supercoppa, con i nerazzurri che, dopo aver travolto in semifinale per 3-0 la Lazio, hanno superato in extremis nella finalissima il ... (today)

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato dei casi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Inter, sarà dura con la Fiorentina "L'Inter è una squadra forte, rinfrancata dal ...Anche per me non rimane. Dai 100 in su andrà via, in Premier". "L'Inter è una squadra forte, rinfrancata dal titolo in Arabia. Saranno assenti Barella e Calhanoglu, ma senza il turco l'Inter ha ...Una giornata di squalifica a Giovanni Simeone del Napoli ed una Niccolo' Barella dell'Inter: lo ha deciso il Giudice Sportivo della serie A in relazione alla finale di Supercoppa giocata lunedì sera.