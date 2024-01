Intelligenza artificiale | i supercomputer dell' Europa non sono pronti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La Commissione vuole aprire i suoi centri di supercalcolo alle startup'AI, ma prima deve riprogettarli e investire in nuovo hardware. Una sfida a cui non era preparata

AGI - Il giorno dopo aver dovuto cedere il primato come maggior produttore mondiale di smartphone ad Apple, samsung cerca di riconquistarlo ... (agi)

All’angolo nord-ovest di Green Street e Madison Avenue at 561 E. Green St., a Pasadena, California, ha aperto il primo ristorante al mondo ... (quifinanza)

Investire nei sistemi europei di Intelligenza Artificiale per portare innovazione e garantire sicurezza e protezione. Il CEO di Seeweb e di DHH, Antonio Baldassarra, interverrà al World AI Festival ...legata alle intenzioni del gruppo di utilizzare l'intelligenza artificiale. Entrambi i titoli stanno spingendo l'indice del settore tecnologico in rialzo del 3,3% ai massimi da oltre due anni. Per ..."Crediamo che l'asset allocation stia attraversando una fase di trasformazione e che l'intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale nel plasmare il suo futuro. Il nostro investimento ...