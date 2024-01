Insulti razzisti a Maignan | identificati altri 4 autori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La polizia di Udine ha individuato altre 4 persone per glial portiere del Milan Mike. Si tratta di due uomini e una donna di 45, 32 e 34 anni della provincia di Udine e di un uomo di 42 anni di Udine, tutti deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine che sta coordinando le attività di indagine. Contestualmente il questore della provincia di Udine ha emesso un Daspo per la durata di cinque anni (misura massima prevista trattandosi di soggetti non recidivi). Grazie ad attività investigative relative agli episodi di razzismo verso il portiere del Milan, che hanno determinato l’interruzione temporanea dell’incontro di calcio Udinese-Milan, e all’analisi incrociata delle immagini del sofisticato impianto di videosorveglianza presente presso lo Stadio Bluenergy, sono ...