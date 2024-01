Incontro Urso-Melucci Ex Ilva ed altre questioni fondamentali

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:lungo e cordiale quest’oggi a Roma del Sindaco e Presidente della Provincia di Taranto Rinaldocon il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo. Si è tornati a discutere approfonditamente del momento che sta attraversando lo stabilimento siderurgico ionico, con particolare riguardo alle misure da porre in campo nelle prossime settimane per la salvaguardia del lavoro e dell’indotto, in vista della nuova, si spera breve, gestione commissariale. Riallacciando un dialogo costruttivo col Governo dopo mesi di incertezze, il primo cittadino ionico ha potuto ribadire i presupposti sui quali gli Enti locali possono garantire supporto tecnico-amministrativo alla vicenda, a partire naturalmente dalle tematiche della riconversione tecnologica e delle bonifiche, ...