Inclusione | intelligenza artificiale | valori | Istituto Modartech e i designer di domani

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pontedera, 24 gennaio 2024 - All'di Pontedera, si è svolta una conferenza stampa in occasione del Graduation Day, dove idel futuro hanno ricevuto i diplomi accademici dalla prestigiosa scuola di alta formazione. “È stata una mattinata molto interessante - Afferma il Sindaco di Pontedera, Matteo Franconi - con delle tesi di laurea che mettono al centro temi importanti: penso alla tesi su Vespa con la tecnologia e la sensibilizzazione sulle diverse abilità” I progetti di tesi degli studenti in Fashion e Communication Design affrontano temi attuali come l', l'e spirituale. Oltre alla creazione di capi d'abbigliamento innovativi, l'industria della moda del futuro, si trasforma rapidamente in un potente mezzo per affrontare ...