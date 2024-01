Incidente Ciro Immobile | a sorpresa l’accordo tra calciatore e autista del tram | caso archiviato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si chiuderà oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, davanti al gip Roberto Ranazzi l’inchiesta sull’che il 16 aprile scorso, a piazza delle Cinque Giornate, ha visto coinvolto l’attaccante della Lazioe l’delWalter Mannoni. L’attaccante della Lazio– ilcorrieredellacitta.comLa notizia arriva a, dal momento che i due si erano denunciati a vicenda per lesioni stradali ed erano finiti enbi indagati. E invece, siache ilviere hanno deciso di ritirare reciprocamente le querele. Archiviazione per il ‘’ Nel corso dell’udienza per l’probatorio, durante la quale era ...