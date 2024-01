Incidente a Edolo | investiti da auto | due feriti | uno è grave

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)(Brescia) –stradale oggi, mercoledì 24 gennaio, a. Tutto è successo intorno alle 14 in via Gennaro Sora. Due pedoni sono rimastimente ferite. Stando alle prime informazioni i due – un 83enne e una 82enne – sarebbero statida un’. Ad avere riportato le ferite più gravi è stato l’83enne, trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con un trauma cranico. Soccorsa, in codice giallo, la donna. L’82enne è stata portata all’ospedale di Esine con ferite alla testa e agli arti. Sul posto sono intervenuti elisoccorso,infermieristica, ambulanza e Polizia Stradale. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto.