Incentivi auto 2024 | l’annuncio di Urso | validi anche per auto usate | noleggio ed Euro 5

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)dellesull’usato e inclusione delle5 nella rottamazione. Lo ha rivelato in un’intervista esclusiva che sarà pubblicata sul prossimo numero Quattroruote, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. «Il decreto prevede che alle persone fisiche che acquistano,in locazione finanziaria,con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo fino a 25.000, sarà riconosciuto un contributo di 2.000se è contestualmente rottamata una vettura di classe fino a4» ha spiegato il ministro. LEGGIRottamazioni, la svolta del governo. ...

Dalle ore 10, le concessionarie potranno inserire sulla piattaforma Ecobonus (ecobonus.mise.gov.it) le prenotazioni per i contributi per l’acquisto ... (ilsole24ore)

E' possibile inserire sulla piattaforma ecobonus le prenotazioni per i contributi Ripartono le prenotazioni per l’incentivo ecobonus . Dal oggi , ... (sbircialanotizia)

Da oggi riparte gli Incentivi auto ecobonus . Le concessionarie possono inserire sulla piattaforma le prenotazioni per i contributi per l’acquisto ... (ildifforme)

Via libera agli incentivi sull'usato e inclusione delle Euro 5 nella rottamazione per i redditi bassi. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e ... (quotidiano)

Via libera agli incentivi sull'usato e inclusione delle Euro 5 nella rottamazione ... "Il decreto prevede che alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, auto usate con ...Il Parlamento italiano ha votato il nostro ordine del giorno di accompagnamento alla pdl sul Made in Italy, che impegna il Governo ad assumere un ruolo centrale e decisivo nel rilancio dell'industria ...Via libera agli incentivi sull'usato e inclusione delle Euro 5 nella rottamazione ... "Il decreto prevede che alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, auto usate con ...