In New Hampshire vince di nuovo Trump

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In uno stato con una vocazione più centrista come il New, il risultato dello scontro a due tra Donalde Nikki Haley è stato meno scontato di quello nell’Iowa rurale dove l’ex presidente ha trionfato. Nikki Haley, l’ultimo argine interno alla derivaiana del Partito repubblicano, non è andata malissimo in New. Soprattutto se si pensa che quando aveva annunciato la sua candidatura era data sotto al 2 per cento. Maha vinto. Con margini minori, ma ha vinto, 55 contro un 43 per cento. È chiaro, come ha detto Ron DeSantis quando si è ritirato la scorsa settimana, che “la maggioranza degli elettori delle primarie repubblicane vuole dare una seconda chance a Donald”. L’ex presidente, impegnato in diversi processi, di recente in un comizio ha ...