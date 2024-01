In migliaia ad applaudire l' arrivo del feretro di Gigi Riva alla basilica di Bonaria

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Un lunghissimo applauso ha accompagnato l'deldidavantidi, dove alle 16 l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi celebrerà i funerali del bomber dello scudetto rossoblù e capocannoniere della Nazionale. Decine dile persone presenti per dare l'ultimo saluto a Rombo di Tuono , tantissimi già in fila da questa mattina, giunti da ogni parte...

Alla camera ardente Gravina, Spalletti e la nazionale del 2006. Il ct azzurro: 'Un eroe che non voleva i riflettori'. Funerali senza foto e video su richiesta dei familiari (ANSA) ...Migliaia di manifestanti scontenti per la risposta del governo alla pandemia, compresi i requisiti di vaccinazione, giunsero a Ottawa nel gennaio del 2022 e occuparono i passaggi di frontiera con gli ...Lo chiede tutto il mondo della Sanità per recuperare un po’ di serenità dopo lo tsunami del Covid e stavolta la politica vuole accontentarlo ...