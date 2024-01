In giro con munizioni e polvere da sparo | scappa alla vista degli agenti | è caccia all’uomo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio espletati nel capoluogo, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nelle prime ore di questa mattina, notava nei pressi di un parco cittadino un uomo con una busta di plastica che si aggirava con fare sospetto.operatori in procinto di avvicinarsi per effettuare un controllo, il soggetto immediatamente si davafuga abbandonando il sacco in suo possesso e dopo aver scavalcato una recinzione riusciva a far perdere le proprie tracce tra le case del quartiere. All’interno della busta abbandonata venivano rinvenute diverse scatole contenenti munizionamento di vario calibro per pistole e per fucili nonché un contenitore in latta pieno di...