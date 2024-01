In corso sciopero 24 ore trasporti | metro e bus a rischio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) E' inin tutta Italia lonazionale di 24 ore dei mezzi pubblici proclamato dai sindacati di base, Cobas Lavoro Privato, Cub, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. E' aper l'intera giornata il servizio di, bus e tram, che sarà comunque assicurato durante le fasce di garanzia. Alla base della protesta, che prevede in mattinata anche un presidio a Roma davanti al ministero dei, c'è la richiesta di "salario, sicurezza e diritti". "Con sempre minori investimenti in materia di sicurezza del lavoro e del servizio con turni di lavoro massacranti che producono la fuga da questo mestiere, l'unico modo che questo governo individua per intervenire è quello di disarmare la categoria dell'unico vero strumento di cui dispongono i ...

E’ in corso in tutta Italia lo sciopero nelle ferrovie per protesta re contro la mancanza di sicurezza sul lavoro dopo l’incidente in Calabria. Lo ... (feedpress.me)

Metro A e C chiuse a Roma, mentre sono aperte B e B1 e bus, tram, filobus e ferrovia Termini Centocelle sono in servizio attivo con possibili ... (ilfattoquotidiano)

Disco verde della Commissione Bilancio, il provvedimento è atteso in Aula mercoledì 20 dicembre, per il voto sulla fiducia venerdì mattina (ilsole24ore)

E' in corso in tutta Italia lo sciopero nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici proclamato dai sindacati di base, Cobas Lavoro Privato, Cub trasporti , ... (quotidiano)

Tper, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna garantirà solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 e fino ...sciopero dei trasporti a Roma – ilcorrieredellacitta.com Giorno “nero” quello di oggi a Roma per quanto riguarda il trasporto pubblico. In corso lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati Adl, Sgb ...Come si legge sul sito del Gruppo Torinese Trasporti, sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Stessa situazione anche a Roma, dove ...