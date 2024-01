In Colombia killer delle app di dating stanno uccidendo turisti con il “respiro del diavolo”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sarebbero otto i cittadini statunitensi morti a Medellín, in, negli ultimi due mesi del 2023. A darne l’annuncio è l’ambasciata americana di Bogotá, la quale ha diramato un’allerta riferendo che molti di loro sarebbero stati drogati, rapinati e uccisi da persone con cui avevano un appuntamento romantico. Pare infatti che iutilizzino app diper adescare le potenziali vittime, attirandole in bar, hotel e ristoranti dove poi si consumeranno i reati. Ma non è tutto: a finire nel mirinoautorità è stata una sostanza chiamata scopolamina, o burundanga, anche detta in spagnolo ‘del’: la droga, che si presenta incolore, rende infatti chi la assume privo di sensi per 24 ore, e senza alcun ricordoore passate sotto effetto ...

Negli ultimi due mesi otto uomini americani sono morti a Medellín, in Colombia, in circostanze misteriose. L'ambasciata degli Stati Uniti a Bogotà ha dichiarato di essere a conoscenza dei decessi, che ...Narcos” team Eric Newman and Andrés Baiz join forces with the “Modern Family” star in this mostly-true tale about the infamous female drug dealer The post ‘Griselda’ Review: Sofía Vergara Breaks Into ...L’uomo, originario di Casale Monferrato in provincia di Alessandria, è ritenuto legato alla cosca di ‘ndrangheta Scofano- Martella-La Rosa di Paola ...