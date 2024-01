In 2mila per il dottore vanno fino a Segrate

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo Bussero, Vimodrone, oggi in città sonoi pazienti senza medico di famiglia costretti a fare la spola cone i comuni vicini, "ma a fine mese chiude l’ennesima condotta per pensionamento, altri 1.500 malati resteranno senza cure". Il sindaco torna a chiedere "l’intervento urgente della Regione". "Dopo le lettere senza risposta che ho spedito nei mesi scorsi al Pirellone, ad Ats e all’Asst - dice Dario Veneroni - vorrei che qualcosa cambiasse davvero. Palazzo Lombardia aveva calcolato per noi la necessità di tre nuovi camici, ma non sono mai entrati in servizio. Eppure il diritto alla salute è di rango costituzionale, a pagare il prezzo più pesante in questa situazione sono soprattutto over 65 e fragili. È inaccettabile. Non possono essere le famiglie a farsi carico di un disagio che nasce da storture e mancanze organizzative". La ...