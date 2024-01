IMSA | la stagione delle ruote coperte scatta con la 24h Daytona

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Inizia con la 62ma edizione della Rolex 24 atla. Ci sarà da divertirsi questo fine settimana nel noto catino che sorge nello Stato della Florida, tradizionale opening round dell’WeatherTech SportsCar Championship. 59 auto sono attese ai nastri di partenza per la prima tappa del principale campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi, categoria che accoglie alcuni dei prototipi che successivamente vedremo anche nel FIA World Endurance Championship. Cadillac, Acura, BMW e Porsche si sfidano in unaprove più importanti della, i due marchi americani ed i due tedeschi verranno successivamente raggiunti da Lamborghini che disputerà per quest’anno 12h di Sebring (Florida), la 6h di Watkins ...

Dopo il successo della passata edizione, le ARX-06 LMDh si sono presentate in pista gestite dalla WTR Andretti e con l'intenzione di provare a ripetere il successo della passata stagione ottenuto dal ...Tutte le sessioni verranno trasmesse in diretta audio su IMSA Radio, mentre per le immagini bisognerà aspettare la bandiera verde che darà ufficialmente inizio alla corsa e alla annata 2024 della ...Con l’ottavo tempo assoluto, sesto in Classe GTD, Albert Costa è stato il migliore tra i piloti Ferrari a qualificarsi per la 24 Ore di Daytona, grande classica di inizio stagione che si svolgerà il p ...