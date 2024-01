Il vero miracolo è vivere

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ilè,Di Vincenzo Calafiore 24 Gennaio 2024 Udine Un tempo si usava dire: sarà il tempo a giudicare, a proposito di eventi che hanno lasciato il loro segno, ma oggi il tempo “ invecchia in fretta “ passa rapidamente o perde senso in questa era del tempo reale e della simultaneità. Ora esistono confini sfumati, questo è un tempo di valori da ridefinire, e guerre più o meno vicine. Noi come personaggi di un brutto racconto viviamo e siamo espressione, sofferta, di questa realtà, siamo alla ricerca di un autore capace di farci tornare alla misura umana, a un’esistenza intensa, preziosa e poetica, e questo autore è Dio. Siamo dei personaggi umani noi – vecchi – in un presente quotidiano di umanoidi, ma che vivono in un passato, che riemerge, e dona senso a quel che si vive. La verità è che tutti indistintamente ...