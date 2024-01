Il Tutor orientatore; come completare l’E-Portfolio degli studenti e le sezioni Percorso di studi | lo sviluppo competenze | il Capolavoro e l’Autovalutazione | guida per immagini

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ricordiamo che “Unica” è la piattaforma creata dal “Ministero dell’Istruzione e del Merito” per dare avvio a una nuova alleanza educativa tra il mondo della scuola e le famiglie e che rende centrale, più di quanto non lo sia davvero, il ruolo delle studentesse e. Unica, infatti, raccoglie in un unico spazio tutti i servizi e le informazioni utili inerenti al mondo della scuola, incoraggia la partecipazione attiva di famiglie ealla vita scolastica e a tutte le iniziative connesse con ileducativo e formativo di ragazze e ragazzi. L'articolo .

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha messo in luce la nuova ... (orizzontescuola)

I Cobas: "I consigli docenti del Don Lazzeri di Pietrasanta, del Chini di Camaiore, dell’artistico di Lucca e dell'Isi di Barga hanno ribadito che si tratta di un'inutile sovrapposizione di azioni" ...(Adnkronos) - "La didattica personalizzata rappresenta un aiuto concreto per i ragazzi e un passo avanti importante per l'insegnamento sempre più su misura, per contrastare la dispersione scolastica e ...Tutor e docente orientatore, due nuove figure per la scuola: dal mese in corso, due nuove figure aiuteranno gli alunni nei loro percorsi ...