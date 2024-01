Il triste destino del Pionta

Leggi su lortica

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il Parco delda tempo sta subendo una metamorfosi poco piacevole: da luogo verde dedicato alla natura a parcheggio per auto, che invadono gli spazi in modo disordinato. Da campus universitario, che dovrebbe avere un certo decoro, ormai è divenuto il luogo dove molti aretini ammassano le auto, lasciando semi deserti i parcheggi multipiano addetti alla sosta. Il degrado aumenta sempre di più, e non c’è zona di Arezzo che ne sia risparmiata. Mentre l’amministrazione si arzigogola su questioni in cui possa solo incassare, si deve rendere conto che, per dare un servizio ai cittadini, si deve anche spendere. Sopratutto si deve vigilare sugli abusi, che sembrano non avere mai fine. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.