Il Teatro delle Donne dà spazio all’identità femminile contemporanea

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ilè un mezzo potente, la sua funzione civile è importante, sia che inviti a riflettere su un tema sia che si faccia portatore di atti di denuncia. Stavolta tenta di scalfire la cultura maschilista. E dà vita a una focus ricco di argomentazioni che ha l’intento di esplorare l’altra parte del palcoscenico, quella dichiaratamente al. Stiamo parlando del cartellone 2024 delche stavolta si concentra, in modo non scontato, sull’identità della drammaturgia muliebre e mette in scena alGoldoni di via Santa Maria a Firenze una serie di lavori che cercano di darea un’identità. Il programma varia dalle “Conversations After Sex” di Mark O’Halloran ai “Family Affairs” di ...