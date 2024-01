Il Superallenatore Inzaghi pigliatutto con dedica alla società | Non ci fa mancare nulla»

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È dolcissimo il risveglio di Simonedopo aver sollevato al cielo la quinta Supercoppa della sua carriera (terza di fila dell’Inter). Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sullo spessore del collezionista di trofei, dovrà cominciare a ricredersi anche perché dopo il successo di Riad il tecnico piacentino raggiunge un altro record: come riporta Opta, infatti, è l’allenatore che ha sollevato il trofeo in più finali nella storia dell’Inter tra tutte le competizioni (dal 1929/30), superando Helenio Herrera e Roberto Mancini (entrambi a 4). Ma, da grande allenatore, non è uno di quelli cui piace autoincensarsi. Insomma, non “se la tira“. Per lui parlano i risultati. Piuttosto le sue prime parole, tornando in Italia, sono un bellissimo elogio rivolto a tutti i componenti del club. Partendo dproprietà, passando per i ...