Il suicidio assistito non svilisce la vita

Ai fautori del suicidio assistito non è bastato che la sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale abbia esonerato dalla pena del carcere da cinque a dodici anni chi aiuta un altro a togliersi la ...Martedì 23 gennaio tanti nuovi servizi: dall'intervista di Giulio Golia sulla legge del fine vita al caso sul taglio dei fondi per curare disturbi alimentari ...La legge veneta sul suicidio assistito in Veneto non è passata per un voto per il dissenso della consigliera Pd Bigon ...