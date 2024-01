Il sindaco di Bologna tira dritto | “La città a 30 non è in contrasto con la direttiva Salvini”

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gennaio 2024 – Disgelo tra Matteo Lepore (video) e Matteo. La30 ditiene, e per ora almeno non verrà smontata o modificata. Servirà un po' di tempo, certo, per capire dove migliorarla, oggi ile il ministro dei Trasporti si sono confrontati sui contenuti della(qui il testo integrale) che circola già, per non essendo ancora vigente ufficialmente. "Ci siamo confrontati con, con il quale tengo ad avere un buon rapporto istituzionale – ha spiegato Lepore –. Lui ha dato il suo punto di vista, noi abbiamo dato il nostro, riteniamo che la30 dinon sia assolutamente incon ladel ministero, e abbiamo spiegato ...