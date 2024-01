Il sindacato Usa dei metalmeccanici appoggia Biden | “Scommette sui lavoratori americani mentre Donald Trump li attacca”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In vista delle elezioni presidenziali di novembre Joeincassa l’appoggio del potentedeiamericano, il United Auto Workers, che in autunno ha piegato dopo un lungo sciopero i colossi del settore auto strappando un nuovo contratto con migliori condizioni. Il leader Shawn Fain è un feroce critico die l’endorsement della sua organizzazione al presidente è un colpo importante soprattutto in Michigan, uno degli stati in bilico del Midwest e quello dove si concentra l’industria automobilistica americana. “La scelta è chiara. Joesuili”, ha detto Fain. “Sono ...

Domani "non tradite i lavoratori",: così Pablo Moyano, leader del sindacato argentino Confederazione generale del lavoro (Cgt) nel suo intervento alla manifestazione a Buenos Aires contro la ...Il leader sindacale è un feroce critico di Trump e l'endorsement della sua organizzazione al presidente sarebbe un colpo importante soprattutto in Michigan, uno degli stati in bilico del Midwest e ...Un botte e risposta a distanza, ma non per questo meno ruvido, quello tra FLC CGIL Varese, il sindacato dei lavoratori di scuola, università, ricerca e formazione, e i vertici provinciali della Lega.