Il Sant’Anna investe Biorobotica si espande | Le mie tre priorità come nuovo direttore

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Professor Cesare Stefanini cosa verrà realizzato in questa struttura? "Uffici e laboratori. Un laboratorio di analisi del movimento, ossia una palestra strumentata per riabilitazione in modo controllato con la quale si possono studiare strumenti di robotica indossabile,gli esoscheletri. Sarà previsto anche un laboratorio di biomeccatronica flessibile, una branca innovativa della robotica. Inoltre, ci saranno pedane specializzate e altra nuova strumentazione". Acquisti già programmati o pensati per questo polo? "Erano attività che avevamo in mente dal punto di vista scientifico, ma che sono adesso possibili grazie a questo spazio. Poterle realizzare in casa accelera tantissimo il ciclo che passa dall’analisi dei bisogni e dello studio del problema allo sviluppo della soluzione". Entro quando pensa che questo polo diventerà operativo? "Non vorrei ...