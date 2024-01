Il reticolo minore soffre | Argini da rafforzare e più casse di espansione Ma servono altri fondi

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Il territorio pratese fino al giorno dell’alluvione non aveva criticità evidenti: la manutenzione ordinaria di nostra competenza era stata regolarmente svolta. Certo, questo non significa che il territorio non abbia bisogno di interventi più strutturali di manutenzione straordinaria. Ma questo esula daiderivanti dal contributo di bonifica che chiediamo ai cittadini. Questa parte viene finanziata attraversospecifici che arrivano dall’Europa, dallo Stato e daglienti pubblici, poi Regione e Comuni decidono a chi affidare i lavori". A fare il punto post alluvione è il direttore generale del Consorzio di Bonifica 3 MedioValdarno, Iacopo Manetti, a margine della presentazione della nuova sede operativa di Agliana che funzionerà sia per il territorio di Prato che per quello di Pistoia. "Abbiamo già investito 700.000 ...