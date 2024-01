Il Real guida la Football Money League | Juve prima delle italiane

Al termine dell'undicesima giornata il Real San Basilio era dodicesimo in classifica per ... Fuori Simeone, esonerato, via diversi protagonisti che sotto la guida di Iannotti da neopromossi chiusero ..."E' stato appena approvato un regolamento europeo - proprio per gestire l'intelligenza artificiale - che deve divenire per tutti un caposaldo onde evitare derive pericolose. Su questa nuova realtà ...ROMA (ITALPRESS) - L'esigenza di avere informazioni precise durante la guida sulla presenza lungo il tragitto di servizi come una stazione ...