Il Ravenna si gode ancora la vetta | Sarà un campionato combattuto

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "È unche si deciderà a partire dalla fine di marzo". Parola di capitano. Parola di Paolino Rrapaj. Ilcapolista, che guadagna un punto sulle inseguitrici nonostante il pareggio di Sant’Angelo Lodigiano, dovrà soffrire. Ma la stoffa ce l’ha. Come peraltro dimostrato domenica. Andato sotto, e persa l’imbattibilità, che si è fermata a 780’, si è rimboccato le maniche, raggiungendo il pareggio e provando anche a vincere la partita. "È stata una partita dura – ha commentato Rrapaj – condizionata da un campo molto pesante. Abbiamo disputato un primo tempo un po’ in sofferenza, senza tuttavia concedere grosse occasioni ai nostri avversari. Avversari che tuttavia si sono mostrati molto aggressivi, soprattutto nella prima frazione di gioco. Poi, sinceramente, nella ripresa, loro hanno mollato un po’ la presa e anche la pressione in fase ...