Il raid nella pizzeria di Briatore | ladri incastrati per i tatuaggi | le telecamere e la fuga in taxi

Non sono stati trovati bossoli, nonostante si presume che sia sta impiegata un’arma semiautomatica, perché probabilmente sono caduti tutti nell’abitacolo della vettura usata per il raid. Il quale è ...Il ladro solitario che ha agito nella notte tra lunedì e ieri intorno alle 4.30 ha raccolto un bottino certamente inferiore alle sue attese, circa 60 euro, perlopiù in moneta, che costituiva in fondo ...Americani e britannici sono tornati a colpire gli Houthi in Yemen. Raid congiunti, per la seconda volta in poco più di dieci giorni, che hanno preso di mira diversi obiettivi sul territorio ...