Il quartiere di Roma che sembra un piccolo borgo | qui sono stati girati diversi film e fiction tv

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)è una grande città dove poter ammirare non solo la storia, tradizione e cultura ma anche e soprattutto la bellezza che si trova in ogni suo angolo. LEGGI ANCHE: — Ac’è uncon un lampadario appeso all’ingresso, ecco il motivo >> Ogniha una propria particolarità e qualcosa da raccontare, qualcuno ha fatto anche da cornice atv. Chi di voi si ricorda la Garbatella? Garbatella, tutto suldei Cesaroni Quando si nomina Garbatella è impensabile non fare riferimento ai Cesaroni, ladi Canale 5 andata in ondai per molti anni che ha conquistato milioni di telespettatori che ancora oggi ne parlano e ricordano ogni dettaglio. Ilè stato scelto anche ...