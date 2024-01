Il petrolio chiude in rialzo a New York a 75 | 09 dollari

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni guadagnano il 2,59%% a 82,52 dollari . . 2 novembre 2023 (247.libero)

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono il 2,75% a 80,19 dollari . . 3 novembre 2023 (247.libero)

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,97% a 75,09 dollari al barile. ()

ROMA (Reuters) - Tod's (BIT: TOD) ha chiuso il 2023 con un fatturato in crescita dell'11,9% a 1,13 miliardi di euro, superando di poco le attese degli analisti pari a 1,12 miliardi, secondo il ...Giornata positiva per le borse europee, sostenute anche dall’andamento positivo di Wall Street nelle prime ore di scambi. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in progresso dello 0,87% a 30.338,35 punt ...NEW YORK, 24 GEN – Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,97% a 75,09 dollari al barile.