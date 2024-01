Il Pd si spaccia per partito patriottico e canta Mameli | il flop dell’autonomia è anche questo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen – Non è nestata approvata alla Camera ma l’autonomia ha già messo a segno il primo, far fare al Pd la figura del, addirittura intonante l’inno di. Il Pd cheè l’apoteosi dell’imbarazzo Tutto si può più o meno concepire in questa confusa e degradante politica nazionale, tranne che accettare le “simulazioni genetiche”, se così possiamo chiamarle. Insomma, almeno le categorizzazioni concrete vanno salvate, che riguardino l’economia, l’etica, la Nazione o quant’altro, evitando per quanto possibiledi prenderci in giro. Una di queste categorizzazioni riguarda l’indiscutibile e genetico anti-italianismo del Nazareno. Senza nemmeno spiegarne le origini in questa sede, primo perché fin troppo ovvie, secondo per ...