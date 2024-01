Il partito di Trump | i dubbi su Haley e i segnali d' allarme | cosa rivela il voto in New Hampshire

“La maggior parte degli americani non vuole una rivincita tra Biden e Trump. Vincerà il primo partito a mandare in pensione il proprio candidato ottantenne”, ha avvisato. (Ansa) ...(Teleborsa) - Record storico per Donald Trump. L'ex presidente Usa ha vinto, con oltre il 50%, le primarie di partito in New Hampshire, diventando il primo candidato repubblicano in oltre quarant'anni ...“In un contesto di populismo agitato, che potrebbe raggiungere un nuovo picco con il ritorno di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti entro la fine dell’anno, i partiti del mainstream ...