Il parlamento turco ratifica l’adesione della Svezia alla Nato

Ankara, 23 gennaio 2024 - Il parlamento turco ha ratifica to l'adesione della Svezia alla Nato . Dopo 20 mesi di trattative è arrivato il via libera ... (quotidiano)

La nave militare da sbarco Novocherkassk affondata in Crimea da Kiev è stata colpita da missili guidati lanciati da un aereo in una base nella città ... (ilsole24ore)

Svezia nella Nato - primo sì del Parlamento turco

Ora manca il voto per la ratifica in aula del trattato di adesione, ancora non in calendario La commissione degli Esteri del Parlamento turco ha ... (sbircialanotizia)