Il paradosso tedesco

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Non capisco la Germania. Gli Usa le hanno sabotato i Nord Stream, come ha capito chiunque abbia il cervello a posto, ma Berlino finge di non vedere e subisce in silenzio un danno strutturale che l’ha già portata in recessione. Attilio Mercuri via email Gentile lettore, la causa profonda sta nella viltà delle classi politiche non solo tedesche ma europee: guardi Meloni o Macron o tragici clown come Borrell, Michel e Ursula von der Leyen. Una viltà verso l’impero americano che nessuno avrebbe immaginato estesa fino a questo punto. Assistiamo alla débacle dell’ideale di Unione Europea e al declino storico dell’Occidente. La Germania, poi, vive unche sarà a lungo discusso dagli storici futuri. La nazione che inventò il nazismo e che dice di essere risorta dalle sue ceneri come una compiuta democrazia, è nell’Ue la più attiva sostenitrice del regime ucraino, così ...