Il nuotatore artistico Minisini | non delegate la vostra felicità

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano, 24 gen. (askanews) - Giorgioè il primoitaliano ad essersi affermato internazionalmente nel nuoto. Con fatica, come racconta in 13 videolezioni all'app Sporters. In occasione della giornata dedicata all'educazione, racconta la fatica di questi anni, dal mondiale precluso al primo duo misto, il singolo agli Europei di Roma e poi una valanga di medaglie compresi due ori. "Non è stato tutto facile, ci sono stati anni estremamente difficili, qunado sei attaccato così tanto dalla società una parte di te gli dà ragione, io mettevo a tacere questa parte critica con i sogni e le ambizioni", racconta. "Se tu non nuoti per te stesso, se non fai ciò che vuoi fare perché vuoi farlo e vuoi dare soddisfazione a te stesso ma per dare soddisfazione agli altri delegherai sempre la tua", ...