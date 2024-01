Il Napoli comincia a parlare belga come il ct Tedesco l’allenatore che piace a De Laurentiis

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In principio è stato Ngonge acquistato dal Verona. Poi, c’è stato Theate difensore centrale che sarebbe o sarebbe stato un ottimo acquisto. E infine Dendoncker centrocampista con 32 presenze in Nazionale, tre ai Mondiali, esperienza in Premier con Wolverhampton e Aston Villa. Tutti e tre Belgi. Tre calciatori fanno una prova, per dirla alla Agatha Christie. Improvvisamente, due anni dopo l’addio di Mertens, ilha scoperto la passione per il Belgio. Dei tre, due sono arrivati e l’altro, il difensore ex Bologna, pare invece più lontano. Ed è un peccato perché Theate sarebbe stato un acquisto anche per i prossimi anni. Ma quel che i tre belgi, uno in fila all’altro, ci hanno riportato alla memoria è la passione di Aurelio Deper Domenicoattualmente ct della Nazionale dei diavoli rossi., ...