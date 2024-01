Il napoletano Giovanni Esposito confermato alla guida dei Periti Industriali

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ai vertici del Consiglio Nazionale deie deiLaureati per il quinquennio 2024-2029. Il nuovo Presidente è stato nominato nella serata di ieri nel corso della cerimonia presso il Ministero della Giustizia durante la quale si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale rinnovato con le elezioni di ottobre 2023. A presenziarecerimonia Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia con delega alle Professioni, che ha evidenziato come la Categoria dei, con l’innalzamento del titolo di studio per l’accesso all’Albo – da diploma a laurea – ha compiuto un passo ulteriore per il riconoscimento della ...