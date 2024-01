Il napoletano Edoardo Imperiale nuovo presidente di ‘Amerigo’

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) E’ il, manager e docente universitario, ildi Amerigo, l’associazione che riunisce gli alunni italiani dei programmi internazionali di scambio culturale del Dipartimento di Stato americano tra i quali Fulbright, International Visitor Leadership Program, Eisenhower Fellows ed altri. Lo ha eletto l’Assemblea dei Soci a riunitasi a Roma ieri 23 gennaio. L’Associazione, fondata nel 2007, è da sempre impegnata nella promozione dei rapporti transatlantici attraverso progetti realizzati in collaborazione con la Missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia, come il Premio giornalistico Amerigo ed il Premio Letterario delle Quattro Libertà, oltre promuovere numerose iniziative con partner italiani ed americani di grande prestigio. Nelle linee programmatiche ...

E’ il napoletano Edoardo Imperiale, manager e docente universitario, il nuovo Presidente di Amerigo, l’associazione che riunisce gli alunni italiani dei programmi internazionali di scambio culturale d ...Gravissimo lutto per il giornalismo napoletano, per l'improvvisa scomparsa di Renato Rocco, 71 anni, decano dei cronisti napoletani. E' stato stroncato da un infarto mentre si trovava in casa con i ...Giornalismo in lutto per l’improvvisa scomparsa di Renato Rocco, 71 anni, decano dei cronisti napoletani. E’ stato stroncato da un infarto mentre si trovava in casa con i figli, Edoardo ed Antonio, ch ...