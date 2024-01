Il modello sovietico del limite a 30 all' ora | ritardi e inquinamento | ma si fa lo stesso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Per comprendere la situazione basta citare Legambiente, che da qualche giorno sta provando a spiegare urbi et orbi che andare a 40 all'ora o a 30 è identico: si arriva comunque a destinazione nelloidentico momento. Strani fenomeni della fisica che si verificano solo nella città di Bologna e che ci ricordano un passato abbastanza lontano. Come tutto, anche la sinistra vive di cicli. E questo pare sia il momento del ritorno della dottrina Zhdanov. Per chi fosse a digiuno di storia sovietica, parliamo dei curiosi fatti successi dopo dalla nomina di Andrej Zhdanov, ideologo della politica culturale nominato da Stalin in persona per vigilare sulle menzogne borghesi. Menzogne che, ovviamente, si estendevano a ogni campo dello scibile umano. Per questo i compagni decisero di sradicare una parte della scienza occidentale, perché basata su presupposti errati e nemica ...