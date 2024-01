Il ministero dei Trasporti contro il limite di velocità | È arbitrario generalizzarli in città

Dopo le polemiche per le dichiarazioni di Matteo Salvini sul Limite di velocità a 30 kilometri orari approdato a Bologna, arriva una nota ufficiale ... (open.online)

Il ministro Salvini contro il limite dei 30 all’ora a Bologna. Il Comune : “Rilancia fake news. Ed è previsto anche dai piani del ministero”

Per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini il limite di velocità a 30 all’ora in alcune zone di Bologna è stato disposto per “sentire meglio il ... (ilfattoquotidiano)