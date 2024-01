Il lavoro non manca Ma è più precario

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il mercato delresta "molto dinamico" ma inizia a registrare una frenata in Lombardia mentre nella Città metropolitana di Milano "questo rallentamento non si rileva". Ci sono però ombre, come il largo utilizzo di contratti di tipo: a termine, stagionale o intermittente. È la fotografia che emerge dall’ultimo report della Uil Milano e Lombardia, che ha analizzato gli ultimi dati Inps sui contratti nei primi nove mesi del 2023. Quelli a termine, stagionali o intermittenti hanno rappresentato il 56,8% dei nuovi contratti in Lombardia. Un numero ancora più elevato (58,08%) nella Città metropolitana di Milano. Resta alto anche il numero di contratti part time: oltre il 29% rispetto al totale. Infine, ancora una volta, i nuovi contratti "hanno visto meno assunzioni di genere femminile rispetto a quelle maschili". "Si evidenzia un incremento ...

