“Il lago dei cigni” in scena al TAM Teatro Arcimboldi Milano | date 2024

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)– Dopo il tre sold-out di Schiaccianoci, al prestigioso TAM, tornano, nei giorni 9, 10 e 11 febbraio, nello stesso prestigioso, gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto. E questa volta verrà messo inil balletto d’eccellenza del repertorio classico: “Ildei”. Per la grande richiesta di biglietti, sono stati aggiunti gli spettacoli di venerdì 9 febbraio alle 21.00 e di sabato 10 febbraio alle 15.00: in queste due, i primi ballerini saranno Yolanda Correa Frias e Vasilii Tkachenko, Primi Ballerini deldell’Opera di Oslo, mentre il ruolo del Giullare sarà interpretato da Ramon Agnelli. Nelleinizialmente ...

