Il killer che freddò il cinese al bar non può stare in giudizio

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Puòinoppure no Oronzo Pede, accusato di essere l’assassino di Wang Ruiming, l’uomo di 35 anni ucciso alle 7.15 del 19 dicembre mattina nel suo bar all’angolo tra piazza Angilberto II e via Bessarione? Il tentativo di suicidiarsi dopo il delitto ne ha pesantemente compromesso le capacità cognitive. In base a una prima perizia, l’uomo non ha più la capacità di affrontare un processo e nemmeno diin. Venerdì scorso è stata disposta una seconda perizia in incidente probatorio che aiuterà a decidere quale sarà il futuro giudiziario del. Pede, che viveva in un quartiere nella periferia sud di Milano, è stato arrestato in un ospedale di Lecce, dove doveva sottoporsi a un intervento chirurgico. Dopo l’omicidio, aveva tentato di uccidersi: si era salvato, ma il ...