Il finto stupore per le parole di Osimhen | nessun tifoso aveva pensato che fosse un vero rinnovo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) IlpercheunIl calcio in Italia, nella sua rappresentazione mediatica, è un mix tra commedia degli equivoci e commedia dell’assurdo. È raro ascoltare qualche descrizione della realtà che non contenga tracce o vagonate di ipocrisia, di tentativi di indorare la pillola della realtà. Il motivo non lo conosciamo. Forse per ingraziarsi i protagonisti, che di volta in volta sono i club, gli allenatori, i calciatori, o forse perché da noi resiste la convinzione che a seguire il calcio siano soprattutto incolti, gente rozza, dal quoziente intellettivo di meno trenta. O forse perché, come dicevano le nonne, certe cose è meglio tenerle per sé: pare brutto. E ...