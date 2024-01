Il figlio è gay ma i genitori lo costringono a “essere maschio” | condannati per maltrattamenti

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Non accettavano che ilfosse gay e per questo hanno fatto di tutto per fargli cambiare orientamento sessuale. Dalle corse punitive nel cuore della notte alle umiliazioni davanti ai membri della famiglia per mostrare la propria “virilità” passando al tentativo di fargli avere un rapporto sessuale con una ragazza. E’ l’incredibile, quasi un complimento definirla così, storia, accaduta a Torino ad un ragazzo, tra poco 18enne, che ha avuto il coraggio di denunciare tutte queste pressioni e tutti questi. I, finiti a processo, hanno poi patteggiato: due anni per il padre e un anno e 4 mesi per la madre. Il calvario per il minorenne ebbe inizio nel 2014 quando il genitore lesse le sue confessioni intime sul diario segretoLa scoperta del diario delTutto ha inizio nell’agosto del 2014 ...