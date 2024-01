Il figlio di Gigi Riva | “anche lunedì se n’è andato come voleva lui”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il mondo del calcio ha omaggiatonel giorno del funerale. Grande emozione nella basilica di Bonaria per l’ultimo saluto all’ex calciatore di Cagliari e Nazionale italiana, morto all’età di 79 anni dopo un iniziale malore.confermato dai medici,ha rifiutato un intervento di angioplastica. “Mio padre non lo convinceva nessuno,ieri se n’èlui, era hombre vertical sino alla fine eieri ha deciso quello chefare”. Sono le parole di Nicola. Ilmaggiore diha concluso così il saluto finale ai funerali.

secondo alcune indiscrezioni riportate dalla rivista Oggi Gigi D’Alessio starebbe per diventare papà per la sesta volta ; la compagna Denise ... (metropolitanmagazine)

anche ieri se n'è andato come voleva lui, era hombre vertical sino alla fine e anche ieri ha deciso quello che voleva fare". Nicola Riva, figlio maggiore di Gigi Riva, ha concluso così il saluto ...Momenti di forti emozioni per i funerali di Gigi Riva, scomparso lunedì sera all'età di 79 ... in un'affollata basilica di Bonaria, ha preso la parola il figlio, Nicola: "Il ringraziamento più grande ...Un grande silenzio, squarciato da un applauso sobrio e discreto, come sarebbe piaciuto a lui, al grande, leggendario Gigi Riva. In un tipiedo e assolato pomeriggio di gennaio, davanti al mare di ...