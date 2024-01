Il fascismo male assoluto? Mantovano fa un giro di parole ma non risponde | il sottosegretario arriva a citare persino la Corea del Nord

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Quasi due minuti di risposta, in cui con undila persecuzione dei sacerdoti indel, ma evita un sì o un no a una domanda molto chiara: “Condivide la definizione dicome?“. Così ilalla presidenza del Consiglio, Alfredo, ha abilmente dribblato una domanda sulposta da un giornalista durante la conferenza stampa con la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche, Noemi Di Segni, per la presentazione delle iniziative del Giorno della Memoria.prima la sua esperienza nella fondazione “Aiuto alla Chiesa che soffre“, che prende in ...