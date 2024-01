Il fallito attentato all’Olimpico | la discesa in campo di Berlusconi | l’arresto dei Graviano | i cinque giorni che cambiarono la storia d’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Iche hanno cambiato lacominciano con due contropiedi micidiali: prima Sinisa Mihajlovic si era fatto soffiare la palla a centroe il numero dieci Fausto Pizzi aveva battuto il portiere Fabrizio Lorieri. Poi era toccato al tedesco Thomas Hassler farsi sorprendere, con Marco Branca che aveva segnato da fuori area il 2 a 0 per l’Udinese. A fine stagione la squadra friulana retrocederà in Serie B, ma in quel tardo pomeriggio del 23 gennaio 1994 si gode la prima vittoria della suaallo Stadio Olimpico, in casa della Roma. Per i tifosi giallorossi quella è una domenica nera: anche per Antonio Padellaro, il fondatore di questo giornale, che è tra i 44mila spettatori presenti sugli spalti. La Curva Sud e i settori vicini si cominciano a svuotare già ...